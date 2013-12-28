В Україні вперше спрацював закон про амністію "майданівців" - ЗМІ
Апеляційний суд Одеської області 27 грудня скасував усі звинувачення проти учасників одеського Євромайдану Олексія Чорного та В'ячеслава Шкрібляка.
Зокрема, суд звільнив їх від адміністративної відповідальності за невиконання вимог міліції та хуліганство, пише Gazeta.ua.
Справа була закрита з посиланням на закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань".
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Це перше рішення в Україні, яке ґрунтується на цьому законі.
Нагадаємо, згідно із законом, повинні бути звільнені від відповідальності особи, які були учасниками акцій протесту і масових заходів з 21 листопада 2013 року.
Чорного і Шкрібляка притягували до адміністративної відповідальності за дії під час силового розгону міліцією та комунальниками наметового містечка на Приморському бульварі. Суд першої інстанції призначив їм покарання у вигляді адмінарешту на п'ять діб.