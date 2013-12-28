В Україні вперше спрацював закон про амністію "майданівців" - ЗМІ

Зокрема, суд звільнив їх від адміністративної відповідальності за невиконання вимог міліції та хуліганство, пише Gazeta.ua.

Справа була закрита з посиланням на закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань".

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Це перше рішення в Україні, яке ґрунтується на цьому законі.

Нагадаємо, згідно із законом, повинні бути звільнені від відповідальності особи, які були учасниками акцій протесту і масових заходів з 21 листопада 2013 року.

Чорного і Шкрібляка притягували до адміністративної відповідальності за дії під час силового розгону міліцією та комунальниками наметового містечка на Приморському бульварі. Суд першої інстанції призначив їм покарання у вигляді адмінарешту на п'ять діб.