Профільний комітет ВР пояснив, до кого можна застосовувати закон про амністію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова цього парламентського комітету Андрій Кожем'якін.

“Комітет підготував лист-роз'яснення, який направив до МВС, Генпрокуратури, СБУ, Вищого спеціалізованого суду”, - сказав він, зауваживши, що положення закону, які не врегульовані Кримінальним процесуальним кодексом, треба застосовувати на підставі норм загального судочинства.

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Водночас Кожем’якін нагадав, що під дію закону підпадають виключено особи, які брали участь у масових акціях, і не підпадають особи, які здійснювали охорону громадського порядку, тобто співробітники міліції і ВВ.

“Тому розповідати, що цей законопроект не дієвий, що в ньому немає якихось норм - це працює проти політичного компромісу, який був досягнутий у ВР”, - зазначив Кожем'якін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Батьківщини", в роз’ясненні щодо застосування цього закону, підготовленому профільним комітетом ВР, міститься рекомендація відпустити затриманих у ході масових акцій протесту.

"Поняття "переслідування та покарання" в контексті поточної суспільно-політичної ситуації передбачає дії органів державної влади відносно фізичних осіб, які, користуючись визначеним статтею 39 Конституції України правом на мирні зібрання, у період з 21 листопада 2013 року відкрито висловлювали свої громадянську позицію, в тому числі шляхом участі в акціях протесту, які є складовою більш широкого поняття "масові акції", - сказано в повідомленні.

Комітет підкреслює, що зазначені "масові акції" для цілей цього закону також поширюються на мирні зібрання, що тривають у період з 21 листопада 2013 року та у зв'язку із несприйняттям великою частиною населення України відкладення підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

"Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом України. Це право є однією з конституційних гарантій права громадянина на свободу свого світогляду і віросповідання, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір, права на вільний розвиток своєї особистості тощо"... Крім того, проведення мирного зібрання слід відрізняти від заходів щодо його забезпечення, в тому числі щодо забезпечення громадського порядку під час його проведення. Зважаючи на викладене, просимо враховувати зазначені рекомендації у процесі застосування положень Закону України №712-VII від 19.12.2013 «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», - пояснюють в Комітеті ВР.

Як повідомлялося, 19 грудня Верховна Рада проголосувала за звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій. Документ звільняє від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту з 21 листопада до дня набрання чинності закону.

23 грудня Президент Віктор Янукович підписав цей закон.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо реалізувати.

Зокрема, як підкреслив член Ради суддів України, заступник голови Вищого спецсуду Павло Гвоздик, даний закон «не може бути застосований на практиці ні правоохоронними органами, ні судом через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».