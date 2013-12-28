У Кременчуці прихильники Євромайдану вимагали відставки Захарченко

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримали в руках транспаранти: «Захарченко - кат!», «Захарченка - у відставку!», «Міліція, не бий українців», «Журналісти - не м`ясо», «Тітушки в день заробляють більше, ніж працівники міліції». Також пікетувальники тримали прапори політичних партій «Батьківщина”, “УДАР” і “Свобода».

Учасник багатьох мітингів на Євромайдані в Києві й кременчуцького Євромайдану, депутат міськради Дмитро Кравченко, який вів мітинг, заявив, що міністр дуже довго розслідує факти побиття «Беркутом» людей на Євромайдані, а це може означати, що він «сам винен у скоєному».

Голова Кременчуцької міської організації ВО «Свобода» Сергій Галата заявив, що репресії, які зараз почалися проти прихильників Євромайдану, не поставлять людей на коліна.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій вимагали відставки міністра Захарченка і максимально швидкого й чесного розслідування за фактом побиття журналістки Тетяни Чорновол у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в Кременчуці близько 100 прихильників Євромайдану пікетували місцеву військову частину внутрішніх військ, вимагаючи повернути особовий склад частини з Києва.