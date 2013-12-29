У Донецькій області горіла церква
10:27, 29 грудня 2013Політика
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Сьогодні, 29 грудня, о 3.36 у с. Октябрьське Добропільського району Донецької області в одноповерховій будівлі «Іоана-Богословської парафії Горловської єпархії Української православної церкви московського патріархату» сталася пожежа.
На Донеччині гасили пожежу в церкві
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у результаті вогнем пошкоджено покрівлю на площі 70 кв м та перекриття на площі 40 кв м.
О 4.54 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, о 5.48 - ліквідовано.
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Загиблих та постраждалих немає.
Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі.
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