У Донецькій області горіла церква

Сьогодні, 29 грудня, о 3.36 у с. Октябрьське Добропільського району Донецької області в одноповерховій будівлі «Іоана-Богословської парафії Горловської єпархії Української православної церкви московського патріархату» сталася пожежа.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у результаті вогнем пошкоджено покрівлю на площі 70 кв м та перекриття на площі 40 кв м. О 4.54 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано, о 5.48 - ліквідовано. Читайте також: На Чернігівщині горіла церква Загиблих та постраждалих немає. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі.

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