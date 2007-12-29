Ющенко підпише бюджет Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що підпише прийнятий Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна увійде в 2008 рік із прийнятим бюджетом. За його словами, це перший серйозний результат співпраці між Президентом України, демократичною парламентською коаліцією та новосформованим урядом.

Глава держави наголосив, що при доопрацюванні головного фінансового документу країни було враховано всі його соціальні ініціативи.

Водночас Президент зауважив, що бюджет не можна вважати повністю допрацьованим і збалансованим. На його думку, документ потребуватиме змін в окремих статтях. Зокрема, необхідно врахувати аспект вступу України до Світової організації торгівлі, а також вдосконалити окремі питання інвестиційної політики і міжбюджетних відносин.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня парламент 235-ма голосами ухвалив Закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів».

Зокрема, із фракції БЮТ проголосували 156 депутатів, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 71, з фракції КПУ – 8.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина.