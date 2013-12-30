Про виписку Чорновол з лікарні на Новий рік не може бути й мови - чоловік

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив її чоловік Микола Берцовий сьогодні на брифінгу у прес-центрі Штабу національного спротиву.

“Звісно, що ні. Всі ці розмови про те, що завтра-післязавтра вона приїде додому, все це робиться для того, щоб справити враження у глядачів державних телеканалів про те, що все нормально”, - сказав Берцовий.

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Він зазначив, що стан Чорновол не дозволяє їй поки що лікуватися вдома і що після струсу мозку вона практично весь час у лікарні спить.

Як повідомлялося, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол, яка їхала на своєму автомобілі, жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі неподалік від Києва. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

В рамках розслідування затримано п`ятьох підозрюваних.