Стан Чорновол “потроху покращується” - чоловік

Чоловік постраждалої від рук нападників журналістки Тетяни Чорновол Микола Берцовий заявляє, що стан його дружини “потроху покращується”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Штабі національного спротиву.

“Стан стабільний, потроху він покращується. Сьогодні Тетяну перевели з реанімації в палату”, - сказав він.

За його словами, Чорновол вважає причиною побиття свою журналістську і громадську діяльністю. Про це, за словами чоловіка, свідчить багато “співпадінь, які співпадіннями навіть не назвеш”.

Він також повідомив, що останній матеріал, який готувала Чорновол, стосувався так званого нового Межигір'я, яке будується для Президента України Віктора Януковича. “Були уже відзняті матеріали, були зібрані докази, що це будується для Віктора Федоровича Януковича”, - сказав Берцовий. Він також зазначив, що Чорновол просила передати громадськості, що її не залякали, і “вона всіма силами рветься в бій”.

Як повідомлялося, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол, яка їхала на своєму автомобілі, жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі неподалік від Києва. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

В рамках розслідування було затримано п'ятьох підозрюваних. 27 грудня четверо з них були взяті під варту до 23 лютого. Серед заарештованих - Олександр Храмцов, на якого був зареєстрований Porsche Cayenne, в якому їхали нападники. Також заарештовано Сергія Котенка. Він не заперечує, що знаходився в автомобілі, але стверджує, що був на задньому сидінні. Котенко заявив, що хотів продати машину, а до побиття причетні потенційні покупці, яких він не знає. Крім того, взято під варту старшого брата Котенка Олександра та Андрія Насіковського, у якого Сергій Котенко ночував після подій, пов'язаних з побиттям журналістки. Прізвище п'ятого фігуранта поки що невідоме.

У МВС тільки повідомили, що це 34-річний житель Дніпродзержинська Дніпропетровської області, який працював в охоронній структурі. За його словами, він приїхав до Києва купувати автомобіль Porsche Cayenne. Із свідчень фігуранта випливає, що він особисто брав участь у побитті потерпілої, зазначили в міліції.