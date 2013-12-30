Далай-лама закликає не ділити людей на ”своїх” і ”чужих”

”Коли ми усвідомимо єдність всього людства, зникне сама основа для експлуатації одних людей іншими. Люди перестануть залякувати і обманювати один одного. Нам необхідно по-справжньому глибоко замислитися над тим, що ми - соціальні тварини, майбутнє кожної окремої людини залежить від суспільства в цілому”, - заявив Далай-лама в інтерв`ю РИА Новости, відповідаючи на запитання про те, як уникнути застосування законів дикої природи, де одні поїдають інших, у людських взаєминах.

За його словами, державні кордони, релігійні та інші відмінності відходять на другий план у сучасному світі з його глобальними економічними і екологічними проблемами. ”Вони стосуються всього людства, а значить, ми повинні діяти спільно. Чи то в масштабах всієї планети чи однієї держави ми повинні ставитися до людей, як до своїх братів і сестер, щиро дбати про їх благополуччя. І тоді стануть неможливими експлуатація, залякування, вбивства одних людей іншими”, - переконаний буддійський лідер.

Він вважає, що всі ці сумні явища - ”наслідок нашої надмірної схильності всіх ділити на своїх і чужих, нашого егоцентризму”. ”Практично в усіх великих містах - в Делі, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі - є бездомні. Але ж вони такі самі люди, як ми! Багаті думають про себе: ”Я мільярдер, грошей у мене предостатньо. Що мені до проблем інших людей?”. Це чиниться неправильно не лише з релігійної, а й з етичної, загальнолюдської точки зору. Ми повинні це змінити, відмовитися від егоцентризму і замість ”я, я, я” говорити ”ми, ми, ми”, - пояснив Далай-лама.