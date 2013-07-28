Далай-Лама і Горбачов відвідають саміт Нобелівських лауреатів у Варшаві

"Зустріч відбудеться під девізом "Солідарні для світу - час діяти". Це буде XIII Всесвітній саміт лауреатів Нобелівської премії миру", - зазначив представник Інституту Леха Валенси Здіслав Вуйчик. Вперше дану конференцію організують у Східній Європі, повідомляє РІА Новости з посиланням на Польське агентство друку ПАД.

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У саміті візьмуть участь лауреати Нобелівської премії миру різних років, у тому числі, екс-президент Польщі Лех Валенса, тибетський духовний лідер Далай-Лама XIV, колишній президент СРСР Михайло Горбачов, екс-президент ПАР Фредерік де Клерк, іранська правозахисниця Ширін Ебаді, ліберійська активістка Лейма Гбові, засновниці "Спільноти мирних людей" в Ірландії Бетті Вільямс і Мейрід Корріган, професор Мухаммад Юнус.

"Це не остаточний список, частина лауреатів ще не підтвердили свою участь у саміті у Варшаві", - додав Вуйчик. За його словами, "для Польщі цей саміт є не тільки престижним, але має й історичне значення. Нинішня конференція збігається з 30-річчям нагородження Леха Валенси Нобелівською премією миру".

Конференція Нобелівських лауреатів відбудеться в Залі Конгресів Палацу науки і культури у Варшаві (так звана "сталінська висотка"). Офіційне закриття саміту заплановано у Великому театрі у Варшаві.