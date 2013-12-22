Російський опозиціонер: Путін даремно витратив гроші

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яшин сказав під час брифінгу у штабі Національного спротиву.

Він зазначив, що з росіянами не радяться «на що витрачати гроші», а для Путіна «геополітичні амбіції мають пріоритетне значення».

«Те, що російська влада розпечатала Фонд національного добробуту і вклала величезні кошти в політичні амбіції українського президента, перспективи якого вкрай неоднозначні, говорить про те, що російська влада не дуже розуміє, що робить з Україною», - сказав російський опозиціонер.

Він висловив думку, що Путін вважає, що можна за гроші купити суверенітет України.

«Я не вірю в це. Я думаю, що ці гроші витрачені даремно», - зазначив Яшин і додав, що ці гроші будуть витрачені «на політичний капітал Януковича і його команди».

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Росія і Україна досягли домовленості, що РФ купить українські євробонди на 15 млрд дол, у тому числі за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов повідомив, що Росія буде купувати папери України в 2013 і 2014 роках, в тому числі вже до кінця цього тижня – на 3 млрд дол. Силуанов підкреслив, що придбання цих облігацій – «навіть значно захищений інструмент, ніж міждержавний кредит».

Організатором випуску єврооблігацій України, який буде розміщений на Ірландській фондовій біржі, виступить “ВТБ Капітал”, наголосив Путін.

За його словами, це була пропозиція української сторони, для Росії вибір організатора був непринциповий.

Кошти Фонду національного добробуту (ФНБ), які РФ планує інвестувати в єврооблігації України, розміщуються на комерційних умовах з купоном 5%, підкреслив російський президент.

Це рішення Путіна викликало неоднозначну реакцію в Росії.