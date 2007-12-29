Ющенко дав доручення Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом №1324 від 28 грудня ц.р. схвалив Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг.

Указ розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з документом, державне регулювання цін/тарифів у сфері житлово-комунальних послуг має здійснюватись Кабінетом Міністрів України, органом державного регулювання у сфері комунальних послуг, іншими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

До повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних послуг включено: підготовку пропозицій про формування цінової політики у сфері житлово-комунальних послуг, а також амортизаційної політики підприємств; розробку методології формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що надаються суб`єктами-монополістами; регулювання цін/тарифів на ЖКП, що надаються суб`єктами-монополістами.

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема, відносяться: забезпечення проведення цінової політики відповідно до закону, визначення методології формування цін/тарифів на певні види житлово-комунальних послуг, що надаються суб`єктами – не монополістами, визначення пріоритетних інвестиційних проектів у сфері житлово-комунальних послуг загальнодержавного значення, а також вдосконалення порядку відшкодування суб`єктам господарювання збитків, завданих у результаті ухвалення рішень, пов`язаних із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в розмірі, нижчому від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовців у сфері ціноутворення.

При цьому органи місцевого самоврядування повинні регулювати ціни/тарифи на ЖКП, що надаються суб`єктами, які не займають монопольного становища на відповідних ринках, а також суб`єктами, які займають монопольне становище на відповідних ринках, якщо обсяги виробництва не перевищують межу, встановлену відповідним органом державного регулювання.

На перехідний період (до створення органів державного регулювання у відповідній сфері) певні функції державного регулювання повинні здійснювати органи державного управління у відповідних сферах і органи місцевого самоврядування, які встановлюють ціни/тарифи на централізоване постачання холодної і гарячої води, водовідведення, централізоване опалення. У разі затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в розмірі, нижчому за розмір економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, відшкодування збитків, завданих у цьому випадку суб`єктам господарювання, які надають такі послуги, має здійснюватись за рахунок відповідного бюджету.

Кабінету Міністрів доручено реалізацію положень даної Концепції.