Кабмін створить держцентр безпеки підприємств вугільної промисловості

Згідно з розпорядженням Кабміну від 25 грудня 2013 року №1048-р, центр здійснюватиме централізований контроль за станом копальневого повітря і гірничошахтного устаткування та автоматизоване прогнозування для попередження небезпечних ситуацій.

Зокрема, серед завдань центру - ведення єдиної інформаційної бази роботи підприємств вугільної промисловості, контроль стану копальневого повітря і гірничошахтного устаткування, контроль дій оперативно-диспетчерських підрозділів шахт, аналіз систем диспетчерського контролю, обробка даних роботи підприємств вугільної промисловості.

Установу буде віднесено до сфери управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки.