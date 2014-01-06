Кабмін створить держцентр безпеки підприємств вугільної промисловості
15:36, 06 січня 2014Політика
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення створити бюджетну установу «Центр комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості» для підвищення рівня безпеки робіт на шахтах вугледобувних підприємств, повідомляється на Урядовому порталі.
Уряд створить бюджетну установу.
Згідно з розпорядженням Кабміну від 25 грудня 2013 року №1048-р, центр здійснюватиме централізований контроль за станом копальневого повітря і гірничошахтного устаткування та автоматизоване прогнозування для попередження небезпечних ситуацій.
Зокрема, серед завдань центру - ведення єдиної інформаційної бази роботи підприємств вугільної промисловості, контроль стану копальневого повітря і гірничошахтного устаткування, контроль дій оперативно-диспетчерських підрозділів шахт, аналіз систем диспетчерського контролю, обробка даних роботи підприємств вугільної промисловості.
Установу буде віднесено до сфери управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки.
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