У Донецькій області зайнялася шахта Святої Матрони, де працювало 92 гірники
10:17, 03 листопада 2013Суспільство
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Учора, 2 листопада, о 18 год. 40 хв. у м. Дзержинськ Донецької області на шахті ім. Святої Матрони Московської, на горизонті 530 м, у межах виробки виникла пожежа
На Донеччині горить шахта
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у шахті на той час працювало 92 гірники, які самостійно вийшли на поверхню.
Жертв та постраждалих немає. Роботу шахти тимчасово призупинено.
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До гасіння пожежі залучено 6 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина пожежі встановлюється.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
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