У Донецькій області зайнялася шахта Святої Матрони, де працювало 92 гірники

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, у шахті на той час працювало 92 гірники, які самостійно вийшли на поверхню.

Жертв та постраждалих немає. Роботу шахти тимчасово призупинено.

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До гасіння пожежі залучено 6 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Причина пожежі встановлюється.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС України у Донецькій області.