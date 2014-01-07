Янукович, Азаров і Рибак взяли участь у Різдвяному молебні в Лаврі

Президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров і голова Верховної Ради Володимир Рибак взяли участь у Різдвяному богослужінні в Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, у молебні також взяли участь віруючі, члени уряду, народні депутати і представники влади Києва. Нагадаємо, сьогодні українці святкують Різдво.

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