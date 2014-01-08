В опозиції заявляють про факти стеження і прослуховування телефонів активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу народний депутат України від “Батьківщини”, голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.

“Останнім часом почали надходити сигнали від політиків, від активістів Майдану, і вже нараховується понад 25 сигналів, що за ними слідкують якісь невідомі машини, що їх ведуть якісь невідомі люди, що вони відчуваються втручання в телефонні розмови, що, прийшовши додому, вони бачать, що речі лежать не там, де треба”, - наголосив він.

За словами Кожем'якіна, все це свідчить про те, що сьогодні без “спеціальних завдань, без оперативних завдань, які дають можливість співробітникам діяти законно, без санкцій суду”, здійснюється стеження та прослуховування телефонних розмов активістів.

Він також зазначив, що на сьогодні відомо, що журналістку Тетяну Чорновол “відслідковували, за нею стежили і проводили незаконні оперативно-розшукові заходи”.

Кожем'якін наголосив, що до народних депутатів, особливо тих, які раніше працювали в правоохоронних органах, надходить інформація про протиправні дії, які здійснюються правоохоронними органами.

За його словами, такі сигнали надходять від співробітників СБУ, МВС, зокрема від співробітників, “які працюють в Департаменті оперативного документування СБУ, тобто це так зване “візуальне спостереження”.

«А також ми отримуємо інформацію від працівників Департаменту оперативної служби, це колишня кримінальна розвідка — це Департамент МВС”, про те, що даються оперативні завдання стежити за політиками, активістами Майдану, додав Кожем'якін.

Кожем'якін нагадав, що оперативно-розшукова діяльність може проводитися тільки у випадку розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів.

“Якщо цих підстав немає, то все інше є злочином, є порушенням прав громадян, є порушенням Конституції України”, - підкреслив депутат і закликав керівника Департаменту оперативного документування СБУ генерал-майора Володимира Ляпкіна, а також начальника Департаменту оперативної служби МВС генерал-майора міліції Миколу Вороніна припинити незаконну діяльність і не виконувати “незаконні вказівки” щодо стеження та прослуховування розмов активістів Майдану та Автомайдану.