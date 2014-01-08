На новорічні свята Україну відвідали близько 1,3 мільйона осіб

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час новорічних та різдвяних свят Держприкордонслужбою проведено комплекс заходів із гарантування безпечного та комфортного перетину кордону громадянами. Протягом цих днів не допущено суттєвого накопичення транспортних засобів, забезпечено безперебійний пропуск через кордон організованих груп, у тому числі й дітей.

За період святкових днів персоналом Державної прикордонної служби України оформлено близько 1,3 мільйона осіб та більше 250 тисяч транспортних засобів. Припинено понад 600 правопорушень, затримано за незаконний перетин державного кордону майже 80 осіб. Також у 15 випадках прикордонники затримали 30 незаконних мігрантів, переважно громадян Сирії, Йорданії, Афганістану та Іраку.

У взаємодії з прикордонниками суміжних країн здійснено 25 спільних перевірок. Загалом на кордоні виявлено та вилучено контрабандних товарів на суму понад 200 тис. грн, а також 2 одиниці зброї, 12 боєприпасів, понад 1 кілограм наркотиків, 500 психотропних таблеток, 4 підроблені та 2 чужих паспортних документи. Крім того, припинено 8 спроб незаконного переміщення більше 500 тисяч штук сигарет.