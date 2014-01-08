Українські прикордонники затримали 11 нелегалів із Сирії

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби, зокрема, на Закарпатті було затримано відразу 8 громадян цієї країни. Порушників помітили за допомогою тепловізора прикордонники відділу «Саловка» Чопського загону.

Група реагування зі службовим собакою наздогнала та зупинила невідомих за 40 метрів від кордону на березі річки Тиса. Троє чоловіків, жінка, двоє дітей 11-ти, 12-ти, та двоє 15-ти років мали намір перетнути кордон на гумовому човні. У мандрівників не було при собі жодних документів, а правоохоронцям вони повідомили, що є громадянами Сирії.

Ще одного порушника, громадянина Сирії, який намагався перетнути українсько-польський кордон, зупинили прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону. Чоловік не заперечував, що хотів потрапити до Польщі, а згодом до Франції.

Також громадян Сирії, які намагались перетнути державний кордон за підробленими документами у пункті пропуску, виявили прикордонники у минулу суботу в аеропорту «Бориспіль». Двоє сирійців збирались відлетіти до Цюріха та Відня з підробленими паспортами громадян Швейцарії та Данії. Виявлених правопорушників відправили зворотними рейсами до Стамбула, звідки вони прибули, зазначили у прикордонній службі.