Продаж нових легкових автомобілів в Україні в 2013 році скоротився на 7,4%

«За підсумками 2013 року зусиллями всіх операторів було реалізовано 201,566 тис. одиниць нових легкових автомобілів, що на 7,4% менше, ніж за 2012 рік, коли покупцям було передано 217,581 тис. одиниць автомобілів», - говориться в повідомленні.

Згідно з даними групи, в грудні всі ділери реалізували 16,209 тис. одиниць нових автомобілів, при цьому грудневі показники продажу скоротилися порівняно з груднем 2012 року на 16%.

«Більш того, продаж нових автомобілів в грудні був якнайгіршим за останні 4 року. І лише в 2009 році було зафіксовано показник нижчий - 12 тис. авто в грудні», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді продаж нових автомобілів в Україні скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 42% - до 19,285 тис. штук.

У 2012 році продаж нових автомобілів в Україні знизився вперше за останні три роки – на 1,5%, до 217,403 тис. одиниць.

Нагадаємо, в США за підсумками 2013 було продано 15,6 млн автомобілів, що на 8% більше, ніж у 2012 році.