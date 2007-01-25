Міністр оборони задоволений співпрацею з Чорноморським флотом

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує на високому рівні співпраці українських ВМС з керівництвом Севастополя і командуванням ЧФ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у вечірному ефірі ТРК ВМС України „Бриз” А.ГРИЦЕНКО, зокрема, зазначив: „у нас налагоджена достить нормальна співпраця і з головою Севастопольської міської державної адміністрації, і Севастопольської міської ради, і те, що не вирішувалось роками з точки зору зустрічних кроків влади для вирішення проблем військових, насамперед житлових проблем, почало вирішуватись”. А.ГРИЦЕНКО додав: „і нормальна співпраця командувача ВМС України віце-адмірала Ігоря ТЕНЮХА на рівні місцевої влади. Це добре”.

Крім того, як зазначив глава оборонного відомства, „ми проводимо зустрічі і в іншому форматі. І кожного разу, коли я приїжджаю у Севастополь, ми обов’язково зустрічаємося: міністр оборони, командувач ВМС України і командувач ЧФ РФ. Так само, як це було сьогодні. І я хочу сказати: за період моєї діяльності на посту міністра оборони, після того, як ми домовилися з міністром оборони Росії Сергієм ІВАНОВИМ, і потім тут з командувачем флоту, не було жодної війни: інформаційної, конфліктності у відносинах між командувачами”. За словами міністра, командувачі зорієнтовані „на продуктивну, дружню щоденну роботу. І так воно є”. Як сказав А.ГРИЦЕНКО, „ви не побачите війни прес-служб, ви не побачите взаємних публічних звинувачень збоку одного чи іншого адмірала. Адмірал займається флотом, військами, виконує дуже важливі завдання, а усі публічні речі, заяви, - це питання політиків”. І це питання, як сказав глава військового відомства, „взяли на себе міністр оборони України і міністр оборони Російської Федерації. І сьогодні я подякував командувачам за те, що їм вдається безконфліктно вирішувати ті питання, які стосуються забезпечення спільної діяльності фактично двох флотів”. Це, на думку А.ГРИЦЕНКА, „приносить відчуття спокою для людей”. „Нам абсолютно не потрібна напруга”, - підкреслив він.