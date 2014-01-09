Росія хоче створити в країнах СНД пункти складання єдиного державного іспиту

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну вказівку дав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

«Міносвіти і науки Росії, Мінкомзв‘язку Росії та МЗС Росії забезпечити створення пунктів складання єдиного державного іспиту в російських організаціях, що здійснюють освітню і культурну діяльність в державах – учасницях Співдружності Незалежних Держав. Термін – до 13 жовтня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Крім того, цим відомствам доручено до 19 травня вжити заходів щодо підвищення ефективності організації навчання іноземних громадян, в першу чергу громадян держав СНД, в російських освітніх організаціях вищої освіти. Зокрема, має бути передбачене розширення застосування електронного навчання і дистанційних освітніх технологій при реалізації освітніх програм, а також взаємне визнання в державах CНД документів про здобуття загальної освіти.

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Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2013 року Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія повинна значно наростити експорт якісних освітніх послуг, створити умови для здобуття освіти в російських вузах для іноземних громадян і російських співвітчизників, перш за все з держав СНД. «Це дуже серйозний інструмент зміцнення культурного, інтелектуального впливу Росії в світі», - сказав Путін.

За його словами, найближчим часом потрібно забезпечити взаємне визнання документів про шкільну освіту з усіма країнами Співдружності, а також опрацювати питання про створення пунктів складання ЄДІ за російськими стандартами, наприклад, у країнах СНД на базі центрів російської мови. Такі іспити повинні проводитися одночасно із складанням ЄДІ в російських школах. Все це має дати можливість талановитим молодим людям з країн Співдружності вступати до російських вищих навчальних закладів.