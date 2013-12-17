Українці найчастіше отримують освіту в Росії, Великобританії і США (Відео)

Близько 6% працівників з великих міст можуть похвалитися закордонним освітою. Дослідження кадровиків показало: здобувачі впевнені, що диплом зарубіжного вузу більше приваблює роботодавців. Водночас зарплатні очікування у таких працівників істотно вище, ніж у випускників українських університетів, йдеться в сюжеті zik.ua.

Першою з країн, де українці найчастіше отримують вищу освіту, стала Росія - Московський, рідше Санкт- Петербурзький державний університет або ж військове училище. Українські зарплатні очікування тут - 10-15 тисяч гривень.

Другою стала Великобританія. Особливо популярні серед українців Брістольський, Кембриджський і Лондонський університети. Випускники цих вузів в Україні погоджуються працювати в середньому за 25 тисяч гривень на місяць.

Сполучені Штати Америки зайняли третє місце. Зокрема, українські працівники мають дипломи університетів Бостона та Флориди . А ось розраховують "американські" професіонали на зарплату понад 5 тисяч гривень.

У Польщі також отримують освіту чимало українців. Часто закінчують Вроцлавського політехнічного інституту, університет ім. Адама Міцкевича , Варшавський університет і Вищу школу бізнесу. Зарплатні очікування власників польських дипломів - в середньому 10 тисяч гривень.

Німеччина займає п'яту позицію в рейтингу країн, де українці найчастіше вчаться. Випускники місцевих вузів претендують на зарплату в середньому від 15 тисяч гривень. У другу п'ятірку топ- 10 країн, де українці отримують дипломи , потрапили Франція, Білорусь, Канада, Італія та Австралія. Крім цього, є й такі, хто може продемонструвати дипломи вищих навчальних закладів Узбекистану, Нідерландів, Швеції, Чехії і навіть Швейцарії.

Для дослідження співробітники кадрового агентства використовували базу резюме за дев'ять місяців цього року. Загалом проаналізували більше 43 тис. пропозицій.