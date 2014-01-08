Україна з початку 2014 року призупинила імпорт газу з Європи

Про це свідчать оперативні дані операторів газотранспортних систем Угорщини і Польщі.

Згідно з їх даними, загальний імпорт природного газу за підсумками 2013 року з території цих країн становив 1,977 млрд куб. м.

Так, за даними угорської компанії FGSZ Ltd, Україна за 2013 рік імпортувала з території Угорщини 1,127 млрд куб. м природного газу. У грудні закупівлі газу на угорському маршруті впали до мінімальних 93,8 млн куб. м.

Згідно з даними польської компанії PGNiG, у грудні 2013 року через Польщу до України надійшли близько 23 млн кубометрів газу, що майже у 4 рази менше, ніж у листопаді. У грудні добові поставки газу становили від 0,3 до 1,4 млн кубометрів. Прокачування газу через польський коридор в грудні здійснювалося 25 днів з 31 дня. Усього за підсумками 2013 року Україна імпортувала на польському маршруті близько 850 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за 1 тисячу кубометрів з 400 дол. за 1 тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Міністр енергетики України Едуард Ставицький 18 грудня заявив, що Україна у 2014 році має намір імпортувати близько 30-33 млрд кубометрів природного газу, як того вимагає економіка країни.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з об'ємом імпорту 27,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

У 2013 році поставками газу до України займалися: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини і Польщі), компанія Сергія Курченка ВЕТЭК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (Польща, РФ).