Експерти прогнозують зниження вартості оренди на квартири преміум-класу в Києві

Середні заявлені ставки оренди київських квартир у 2014 році продовжать плавно знижуватися, а істотних змін у структурі попиту і пропозиції не відбудеться, вважають аналітики агентства нерухомості Real Druzі.

Такий прогноз міститься в огляді столичного ринку оренди квартир, складеному фахівцями агентства нерухомості.

При цьому експерти зазначають, що в економ-сегменті середні заявлені орендні ставки квартир, швидше за все, залишаться стабільними або трохи зростуть, оскільки квартири економ-класу, як і раніше, матимуть найбільший попит (за даними Real Druzi, більше половини орендарів у 2013 році цікавилася квартирами економ-класу, близько 30% - квартирами бізнес-класу і близько 10% - квартирами преміум-сегменту).

На думку аналітиків, середні орендні ставки популярних квартир нижнього цінового діапазону бізнес-класу в 2014 році залишаться без змін, а вартість оренди апартаментів преміум-класу продовжить знижуватися.

Експерти також повідомили, що в грудні 2013 року, порівняно з листопадом, середня заявлена вартість оренди квартир у Києві знизилася на 4,7% - до 733 дол./місяць. Порівняно з груднем 2012 року середня заявлена ставка оренди знизилася на 5,3%.

Підбиваючи підсумки минулого року, фахівці Real Druzi відзначили збільшення кількості орендарів, які об'єднувалися по кілька чоловік для співоренди квартири, унаслідок чого зріс попит на трикімнатні квартири.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії SV Development, середня вартість реальних операцій оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у І півріччі 2013 року зросла на 2,75% - до 710 дол. на місяць.

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у 2012 році зросла на 20,94% – до 693 дол. на місяць.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 80 тис. об'єктів житлової і комерційної нерухомості Києва і Київської області.