Влада намагається довести, що "Беркут" не бив Луценка - дружина

Про це УНІАН повідомили у прес-службі руху «Третя українська республіка».

Вона повідомила, що, за її інформацією з дипломатичних кіл, зараз у МЗС проходить закрита зустріч силовиків із дипломатами, головний меседж якої – «Беркут» не бив Луценка».

При цьому вона поінформувала, що станом на ранок 13 січня Луценко перебуває в палаті інтенсивної терапії після погіршення загального стану здоров’я в неділю. Проте, за її словами, до цього часу слідчі не опитали людей, які були свідками побиття та супроводжували політика до карети швидкої допомоги. Зокрема, не говорили з активістом Автомайдану Сергієм Поярковим, народним депутатом Андрієм Павловським, рідним братом Сергієм Луценком та іншими.

«Вкидання через підконтрольні провладні ЗМІ різного роду інформації про стан здоров’я Юрія Луценка, не опитування свідків – це шлях забріхування і фабрикування потрібних владі доказів. Очевидно, обрання такого сценарію свідчить про страх перед запровадженням санкцій з боку США та інших країн за невиправдане і незаконне застосування сили проти мирних мітингувальників», - вважає Ірина Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві "Беркут" побив Луценка та ще кількох людей. Екс-міністру розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, він втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.

Лідер фракції «УДАР” Віталій Кличко наполягає, що Президент України Віктор Янукович має негайно відправити у відставку міністра МВС Віталія Захарченка та розформувати спецпідрозділ МВС “Беркут”.

Він підкреслив, що “навіть немає сенсу” заслуховувати Захарченка у Верховній Раді на цьому тижні. Що стосується «Беркуту», то Кличко наголосив, що цей спецпідрозділ не має права на існування після останніх подій в Україні.