Через загрозу штурму на Майдані посилили заходи безпеки

Охоронці такі підвищені заходи безпеки пояснюють тим, що значно зросла небезпека штурму Майдану з боку правоохоронців в останні дні, і особливо сьогодні, коли з'явилося судове рішення про заборону будь-яких акцій на Майдані Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення акцій протесту в центрі столиці до 8 березня 2014 року.

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За рішенням суду, забороняється до 8 березня проводити зібрання на Європейській і Михайлівській площах, у парку Шевченка, на Майдані Незалежності та усіх прилеглих до них вулиць.

Сьогодні активісти заявили про стягування бійців "Беркута" та Внутрішніх військ до центру Києва.

«З кожною годиною спецпризначенців стає все більше, вони розосереджуються на всіх магістральних підходах до Хрещатика та Майдану, що свідчить про цілеспрямовану підготовку до розгону протестуючих вже у найближчу добу», - заявив, зокрема, координатор громадянського руху “Спільна справа” Олександр Данилюк.

У свою чергу в МВС спростували інформацію про стягування до Києва бійців "Беркута" та військовослужбовців Внутрішніх військ. «Ця інформація не відп