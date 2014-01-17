Проблему із затримкою «дитячих виплат» владнають протягом 10 днів - Азаров

Проблему із затримкою «дитячих виплат» буде вирішено протягом найближчих десяти днів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він відзначив, що ухвалення бюджету на 2014 рік дає можливість забезпечити усі заплановані виплати.

«Тобто забезпечувати грошима абсолютно всі процеси, які відбуваються в нашій країні. Зокрема, я хочу наперед відповісти тим, хто звернувся до мене щодо затримки дитячих виплат, зокрема, і, нарешті, вирішити це питання щодо виплат. Цю проблему обов'язково буде вирішено протягом найближчих 10 днів», - запевнив прем'єр-міністр.

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Азаров також уточнив, що на сьогодні з 3,6 млрд грн, передбачених на «дитячі виплати», "перераховано приблизно половину, а частину, що залишилася, буде перераховано в найближчі 10 днів".