Міліція підігнала водомет на відстань не більше 20 метрів від мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, водомет знаходиться на відстані не більше 20 метрів від радикально налаштованих протестувальників.

Уздовж усього периметру перебуває велика кількість правоохоронців.

З боку міліції в натовп мітингувальників постійно кидають світлошумові і газові гранати, а мітингувальники, в свою чергу, кидають у правоохоронців каміння та петарди.

Як повідомляв УНІАН, зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордон міліції в напрямку будинку уряду та Верховної Ради.