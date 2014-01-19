Міліція підігнала водомет на відстань не більше 20 метрів від мітингувальників
21:43, 19 січня 2014Політика
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Міліція підігнала водомет безпосередньо до шеренги міліції, що стоїть на вулиці Грушевського в центрі Києва, де тривають запеклі сутички між мітингувальниками і правоохоронцями
Водомет підігнали до протестувальників
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, водомет знаходиться на відстані не більше 20 метрів від радикально налаштованих протестувальників.
Уздовж усього периметру перебуває велика кількість правоохоронців.
З боку міліції в натовп мітингувальників постійно кидають світлошумові і газові гранати, а мітингувальники, в свою чергу, кидають у правоохоронців каміння та петарди.
Як повідомляв УНІАН, зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордон міліції в напрямку будинку уряду та Верховної Ради.
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