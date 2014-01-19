Кличко: Янукович пообіцяв, що завтра буде створена комісія з врегулювання політичної кризи

Про це повідомив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко після зустрічі з Януковичем у Межигір`ї, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

”Ми з депутатами приїхали в Межигір`я і півгодини чекали біля кордону внутрішніх військ, які нас не пропускали. Потім впустили тільки мене. Я наголосив на вимогах людей, які два місяці протестують на Майдані. І що треба негайно розв`язати політичну кризу”, - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва - після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням.

На цей час поранення дістали майже сто осіб – як мітингуючих, так правоохоронців.

Вдень Кличко намагався зупинити протистояння на Грушевського, однак радикали не зважали на його заклики. Сутички тривають.

Близько 20.00 Кличко з групою народних депутатів поїхав до Межигір`я.

«Я звертаюся до Віктора Януковича: Ви воюєте з власним народом! Припиніть ескалацію ситуації. Не натравлюйте міліцію і бійців спецпідрозділів на людей. Припиніть війну проти громадян України, які два місяці закликають почути їхні вимоги», - сказав Кличко у відео зверненні до Президента. Він закликав Януковича прибрати міліцію, «Беркут» і «тітушок» з вулиць.

«Зупиніться! Єдиним виходом з цієї вже страшної кризи є повна зміна влади, проти якої повстав народ. Призначення дострокових президентських і парламентських виборів. Знайдіть в собі мужність і не повторюйте шлях Чаушеску та Каддафі. У цій боротьбі все одно переможе український народ!», - заявив лідер «УДАРу».