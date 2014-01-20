На Грушевського поранили депутата Парубія



Про це він повідомив «Українській правді» в ніч з неділі на понеділок.

«Так, у мене поранена рука, кілька осколків в нозі. На руці рвана рана, на нозі кілька осколкових поранень. Ходити я можу, правда трохи шкутильгаю», - розповів Парубій.

«Це сталося кілька годин тому, коли ми стояли на Грушевського. Але тільки нещодавно я потрапив у медпункт», - повідомив він.

«Мені зробили перев`язку, Я продовжую залишатися на майдані, бо є ризик штурму», - зазначив він.

Парубій додав, що під час сутичок постраждали близько 30-40 людей із самооборони Майдану.

”Зараз їм надають медичну допомогу”, - сказав він.

”Тепер ми укріплюємо барикади через ризик штурму”, - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва у неділю, 19 січня, почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.