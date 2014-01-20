Біля стадіону ”Динамо” у Києві тривають сутички, загорівся приватний легковик

Як передає кореспондент УНІАН, прикриваючись цією автівкою, мітингувальники продовжували кидати у міліцію ”коктейлі Молотова”, а ті у відповідь - світлошумові гранати. Інші транспортні засоби, які належали міліції і були підпалені мітингувальниками, правоохоронці погасили із водометних автівок.

Наразі на місці сутичок перебуває більш як тисяча активістів.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва у неділю, 19 січня, почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Нещодавно ВК «Наступ» повідомив, що у центр Києва вже підтягнули майже 300 автобусів «Беркуту». Як йдеться в повідомленні, «за інформацією активістів ВК «Наступ», близько четвертої ранку «Беркут» та ВВ зачистять вулицю Грушевського та знову спробують розігнати Майдан. Відомо, що беркутівців підтягують до Києва з усіх регіонів країни. Зараз до Маріїнського парку вже підтягнули майже 300 автобусів «Беркуту», також «Беркут» підтягнули і до Майдану Незалежності».