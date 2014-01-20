У Києві провели акцію до річниці вбивства Маркелова та Бабурової

Станіслава Маркелова та Анастасію Бабурову було вбито пострілами в голову в Москві 19 січня 2009 року. Вбивство вважається пов'язаним з антифашистською діяльністю загиблих. Через два роки за звинуваченням у даному злочині до довічного ув'язнення та 18 років позбавлення волі були засуджені активісти неонацистського руху Нікіта Тіхонов і Євгенія Хасіс.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли близько двохсот активістів, журналістів, правозахисників, які тримали плакати з написами "Ні політичному терору", "Ні поліцейській державі", "Людина понад усе", "Пам'ятати = боротися".

Учасники акції вишикувалися колом біля пам'ятника княгині Ользі, тримаючи в руках запалені свічки. Під пам'ятником виступали промовці. Темою виступів були рівність, солідарність, протидія дискримінації людей за будь-якою ознакою, права людини, скандальні закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня, протидія тоталітаризму.

Водночас із промовами передавалися гарячі новини з подій, що відбувалися на вулиці Грушевській, біля стадіону "Динамо". Частина людей після акції рушила на Майдан.

Наприкінці акції активісти розмістили свічки цифрою дня трагедії - 19.