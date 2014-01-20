«Тітушки» попрямували від станції метро «Арсенальна» до Маріїнського парку

Як передає кореспондент УНІАН, «тітушки» рухаються групами по 5-10 осіб.

Молоді люди почали збиратися на вулиці, біля станції метро «Арсенальна», близько 9 годин ранку.

Вони періодично заходили у вестибюль станції метро погрітися, однак після того, як старший групи по телефону отримав команду, «тітушки» пішли у бік парку.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня близько 15.00 почалися зіткнення між протестуючими та правоохоронцями на вулиці Грушевського після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку Будинку уряду і Верховної Ради.

Сутички тривають і зараз.