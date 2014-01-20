«Тітушки» попрямували від станції метро «Арсенальна» до Маріїнського парку
11:32, 20 січня 2014Політика
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Більше 100 осіб в спортивному одязі, яких називають «тітушками», групами попрямували в сторону Маріїнського парку зі станції метро «Арсенальна».
Колона «титушек» вирушила від станції метро «Арсенальна» до Маріїнського парку
Як передає кореспондент УНІАН, «тітушки» рухаються групами по 5-10 осіб.
Молоді люди почали збиратися на вулиці, біля станції метро «Арсенальна», близько 9 годин ранку.
Вони періодично заходили у вестибюль станції метро погрітися, однак після того, як старший групи по телефону отримав команду, «тітушки» пішли у бік парку.
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Як повідомляв УНІАН, 19 січня близько 15.00 почалися зіткнення між протестуючими та правоохоронцями на вулиці Грушевського після того, як радикально налаштовані учасники мітингу вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку Будинку уряду і Верховної Ради.
Сутички тривають і зараз.
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