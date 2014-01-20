Мітингувальники на вулиці Грушевського зводять барикади
12:02, 20 січня 2014Політика
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Мітингувальники зводять барикаду на вулиці Грушевського біля входу на стадіон “Динамо” імені Валерія Лобановського.
Мітингувальники на вулиці Грушевського зводять барикади
Як передає кореспондент УНІАН, місце барикади обкладено зеленим полотном, ймовірно, з військового намету.
Основна конструкція складається з палиць, металевого паркану і дверей від біотуалету.
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