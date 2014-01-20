Мітингувальники на вулиці Грушевського зводять барикади

Мітингувальники зводять барикаду на вулиці Грушевського біля входу на стадіон “Динамо” імені Валерія Лобановського.

Як передає кореспондент УНІАН, місце барикади обкладено зеленим полотном, ймовірно, з військового намету. Основна конструкція складається з палиць, металевого паркану і дверей від біотуалету. Читайте такожМітингувальники і Беркут закидають один одного гранатами і фаєрами Мітингувальники продовжують кидати камені в бійців Внутрішніх військ МВС. Міліціонери відповідають шумовими гранатами і грантами зі сльозогінним газом.

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