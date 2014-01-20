Співавтор «законів 16 січня» пропонує шукати компроміс на переговорах
З нинішньої кризової ситуації є тільки один вихід - переговори, інакше «екстремісти будуть проливати кров».
Про це під час чату в «Главреді» повідомив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Володимир Олійник, повідомляє прес-служба ПР.
«Вихід з цієї ситуації - лише переговори. Нічого іншого товариство не придумало. Учора відбулися події, які показали, що окремі екстремістські сили готові до кровопролиття. Лідери опозиції заявили, що молоді люди, які воювали з міліцією, - провокатори і відмежувалися від них. Міліція також заявила, що це провокатори», - підкреслив він.
Політик сказав, що держава повинна дати правову оцінку діям тих, хто намагався насильно змінити ситуацію в країні.
«Коли вчора закінчувався мітинг, удень, коли треба було говорити про згоду і пошуку компромісу, велика група людей заявила, що йде блокувати Кабмін і Раду», - нагадав Володимир Олійник.
За його словами, блокування було б логічним, якби ці заклади працювали у неділю, 19 січня.
«А так, по суті, вони йшли для того, щоб вступити в конфлікт з представниками правоохоронних органів. Коли дивився вчора по телевізору «картинку», було очевидно, що люди організовані, діють злагоджено, озброєні піротехнікою, коктейлями Молотова, палицями, арматурою, щитами. Це вже не мирні виступи», - зазначив народний депутат.
Також він підкреслив, що всі дії агресивних протестантів 19 січня показують: необхідно зробити все можливе для того, щоб забезпечити громадянам право на мирний протест.
«Коли перекинули приватний легковий автомобіль, хто компенсує ці збитки? Якщо б це була машина учасників акції, так би вони з майном не надходили», - звернув увагу парламентарій.