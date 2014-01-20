Співавтор «законів 16 січня» пропонує шукати компроміс на переговорах

Про це під час чату в «Главреді» повідомив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Володимир Олійник, повідомляє прес-служба ПР.

«Вихід з цієї ситуації - лише переговори. Нічого іншого товариство не придумало. Учора відбулися події, які показали, що окремі екстремістські сили готові до кровопролиття. Лідери опозиції заявили, що молоді люди, які воювали з міліцією, - провокатори і відмежувалися від них. Міліція також заявила, що це провокатори», - підкреслив він.

Політик сказав, що держава повинна дати правову оцінку діям тих, хто намагався насильно змінити ситуацію в країні.

«Коли вчора закінчувався мітинг, удень, коли треба було говорити про згоду і пошуку компромісу, велика група людей заявила, що йде блокувати Кабмін і Раду», - нагадав Володимир Олійник.

За його словами, блокування було б логічним, якби ці заклади працювали у неділю, 19 січня.

«А так, по суті, вони йшли для того, щоб вступити в конфлікт з представниками правоохоронних органів. Коли дивився вчора по телевізору «картинку», було очевидно, що люди організовані, діють злагоджено, озброєні піротехнікою, коктейлями Молотова, палицями, арматурою, щитами. Це вже не мирні виступи», - зазначив народний депутат.

Також він підкреслив, що всі дії агресивних протестантів 19 січня показують: необхідно зробити все можливе для того, щоб забезпечити громадянам право на мирний протест.

«Коли перекинули приватний легковий автомобіль, хто компенсує ці збитки? Якщо б це була машина учасників акції, так би вони з майном не надходили», - звернув увагу парламентарій.