У Польщі знову скликали засідання Ради Нацбезпеки через Україну

Про це УНІАН повідомили у канцелярії голови Польської держави.

"Головною темою засідання буде обговорення стратегічних польських та європейських проблем у відносинах з Україною", - повідомили у канцелярії.

До складу RBN входять польські високопосадовці, серед яких голова уряду, голови Сейму і Сенату, голова Бюро національної безпеки (BBN), міністри закордонних і внутрішніх справ, міністр оборони, а також представники опозиційних партій (крім найбільшої опозиційної "Закон і справедливість" (PIS), лідер якої Ярослав Качинський відмовився від участі в засіданнях RBN - УНІАН).Читайте такожПрезидент Польщі скликав Раду нацбезпеки щодо ситуації в УкраїніПрес-секретар BBN, який організовує засідання Ради нацбезпеки, Марчін Сковрон повідомив, що засідання планувалося раніше і не пов'язане безпосередньо з останніми подіями в Києві, де дійшло до чергових сутичок між демонстрантами і міліцією.

Він сказав, що в засіданні, як планується, візьмуть участь всі її члени.

Як повідомляв УНІАН, в останнє засідання Ради нацбезпеки Польщі проходило 2 грудня 2013 року і було присвячене ситуації в Україні.

Після нього Президент Польщі і глава уряду заявили про необхідність підготовки нового плану співпраці з українською владою з-за того, що вона відмовилася підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом 30 листопада у Вільнюсі.

38-мільйонна Польща є найбільшим безпосереднім західним сусідом України і найактивнішим прихильником її євроінтеграції.