Польський сенатор вилетів до Києва для підтримки демократичного руху в Україні
Заступник голови комісії із закордонних справ Сенату Польщі (вищої палати парламенту), колишній міністр оборони Польщі Богдан Кліх сьогодні вилетів до України, де планує ознайомитися із поточною ситуацією та підтримати представників демократичного руху.
Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Варшаві перед вильотом до Києва.
”Метою поїздки є ознайомлення з ситуацією в Україні. Інформація із ЗМІ свідчить, що маємо справу з найгострішою фазою конфліктів, котрі тривають вже другий місяць”, - відзначив сенатор.
Кліх зауважив, що він летить до Києва на запрошення голови комісії із закордонних справ Верховної Ради України Григорія Немирі.
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”Це також справа політичної підтримки усіх демократів в Україні. Україна має багато друзів у Європі, у тому числі в Польщі. Я сам вже 22 роки займаються польсько-українськими справами, до яких ставлюся пріоритетно”, - сказав Кліх.
”Під час цього особливо важливого для українського народу моменту друзі України повинні бути з українськими демократами”, - наголосив сенатор, котрий є представником польської партії влада ”Громадянська платформа” (РО).
Кліх не уточнив, скільки часу планує бути в Києві та з ким планує провести зустрічі в ході свого візиту.