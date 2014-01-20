Польський сенатор вилетів до Києва для підтримки демократичного руху в Україні

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Варшаві перед вильотом до Києва.

”Метою поїздки є ознайомлення з ситуацією в Україні. Інформація із ЗМІ свідчить, що маємо справу з найгострішою фазою конфліктів, котрі тривають вже другий місяць”, - відзначив сенатор.

Кліх зауважив, що він летить до Києва на запрошення голови комісії із закордонних справ Верховної Ради України Григорія Немирі.

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”Це також справа політичної підтримки усіх демократів в Україні. Україна має багато друзів у Європі, у тому числі в Польщі. Я сам вже 22 роки займаються польсько-українськими справами, до яких ставлюся пріоритетно”, - сказав Кліх.

”Під час цього особливо важливого для українського народу моменту друзі України повинні бути з українськими демократами”, - наголосив сенатор, котрий є представником польської партії влада ”Громадянська платформа” (РО).

Кліх не уточнив, скільки часу планує бути в Києві та з ким планує провести зустрічі в ході свого візиту.