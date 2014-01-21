Затриманих вночі «тітушок» провели «ходою ганьби» біля Майдану

Як повідомляє «5 канал», хода супроводжувалася млявими вигуками «вибачте» під примусом активістів Євромайдану. Деяких молодиків вивели на сцену - і вибачення лунали з неї. З пресою спілкувалися вони також неохоче. Після ходи «тітушок» відпустили.

За інформаціє телеканалу, загалом уночі затримали з півсотні молодиків, і більшості з них вже дозволити піти геть.

Керівник комендатури самооборони Майдану Андрій Левус заявив: «З ними була проведена певна виховна робота. І самооборона Майдану вивела їх просто за периметр Майдану. І по дорозі вони просили вибачення в українського народу. Хода символічна, оскільки ми боялися заводити їх на Майдан. Оскільки люди бачать, що пропадають наші активісти. Що на напади на наших активістів можуть відреагувати більш рішуче. Тому ми повели їх сюди».

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, під ранок 21 січня у центрі Києва масово з’явилися групи характерних молодиків спортивної зовнішності, яких зазвичай називають «тітушками». Близько 4:30 спільнота «Автомайдан» повідомила у Twitter таке: «Кличко допитав «тітушок», які на нього напали. Завданням було трощити машини, бити всіх хто попадеться під руку, вчиняти погроми».

Читайте також«Тітушки» знову прямують до Маріїнського парку - ЗМІ

Сам Кличко написав: «Не можна допустити безладів. Треба нейтралізовувати тітушок. Це план влади для запровадження надзвичайного стану».

Відомий співак Святослав Вакарчук приблизно в цей же час, після 4:00, повідомив: «Виїхали з друзями в центр! Не дамо виродкам бити вітрини, машини та людей! Це наше місто!».

Кілька затриманих учасників цих груп близько 5-ї ранку перебували у Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

Як показує Еспресо.tv, один із затриманих зізнався, що є неповнолітнім, а за участь у нічних подіях йому пообіцяли 200 гривень. За його словами, батьки не знають, де він зараз насправді перебуває. Він сам сказав найближчим родичам, що пішов до друзів.