Клюєв закликав лідерів опозиції «припинити ескалацію насильства»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клюєв заявив під час брифінгу в Адміністрації Президента.

«Я просив би лідерів опозиційних сил, хоча деякі з них відмежувалися від того, що відбувається зараз на вулиці, тих масових заворушень, які зараз відбуваються, коли кидають «коктейлі Молотова», каміння в представників правоохоронних органів, ми просили б, щоб лідери опозиційних сил звернулися до представників своїх політичних партій, щоб вони цього не робили, щоб вони припинили насильство, щоб вони припинили ескалацію насильства. Нам дуже складно проводити переговорний процес, консультації, коли на вулицях - представники цих політичних сил, коли ведуться такі екстремістські й достатньо агресивні дії проти правоохоронних органів», - зазначив Клюєв.

Він також звернувся до лідерів усіх політичних сил, громадських організацій із закликом «дати команду своїм представникам, щоб вони припинили ці заворушення, щоб був спокій, щоб вони відійшли від правоохоронних органів, щоб не було ніякої агресії».

Клюєв підкреслив, що тоді набагато простіше буде вести переговорний процес і вивести країну з політичної кризи, в якій вона опинилася.

Секретар РНБО також нагадав, що Президент доручив йому очолити робочу групу з підготовки переговорного процесу між владою та опозицією.

«Вчора ми провели першу зустріч. Достатньо багато було питань. На жаль, поки що й залишається достатньо багато питань, які необхідно буде вирішувати. Хоча я вважаю, у нас була достатньо серйозна конструктивна, як сказав один із опозиціонерів, розмова. Достатньо хороші консультації», - зазначив Клюєв.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Проте шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення.

Сьогодні вранці між мітингувальниками й правоохоронцями стали священики, й зіткнення припинилися.