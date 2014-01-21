Слідчі хочуть арештувати 10 підозрюваних у «масових заворушеннях»

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Сьогодні слідчі міліції за погодженням з процесуальними керівниками скерували до районних судів Києва клопотання про арешт 10 підозрюваних у масових заворушеннях, що почалися 19 січня на вул. Грушевського», - говориться в повідомленні.

«Встановлено, що під час акції протесту радикально налаштовані мітингувальники, намагаючись прорвати блокаду правоохоронців на вул. Грушевського біля стадіону Динамо, спровокували масові сутички з правоохоронцями, що супроводжувалися насильством, підпалами, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, що «у зв’язку з вказаними подіями було розпочато кримінальне провадження за ст. 294 КК України».

За повідомленням прокуратури, «зважаючи на ступінь тяжкості злочину та соціальну небезпеку, яку становлять для суспільства учасники масових заворушень, слідчі міліції та прокуратури звернулися до судів із клопотаннями про обрання десятьом підозрюваним особам запобіжного заходу у виді тримання під вартою».

У прокуратурі нагадали, що «на даний час вже повідомлено про підозру 22 особам, що були учасниками масових заворушень на вул. Грушевського».