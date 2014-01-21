Правоохоронці не реагують на поодинокі атаки мітингувальників на Грушевського
23:00, 21 січня 2014Політика
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Правоохоронці не реагують на поодинокі атаки мітингувальників на вулиці Грушевського в Києві.
Правоохоронці не реагують на поодинокі атаки мітингувальників на Грушевського / REUTERS
Як повідомляє кореспондент УНІАН, з боку мітингувальників в сторону шеренг бійців внутрішніх військ періодично летять «коктейлі Молотова», вибухові пакети та феєрверки. Однак, правоохоронці залишаються на своїх позиціях і не вчиняють у відповідь ніяких дій.
Зараз на вулиці Грушевського знаходиться близько тисячі активістів. Кияни приносять для них чай в термосах і гарячу їжу. Ситуація залишається відносно спокійною, але водночас і напруженою.
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