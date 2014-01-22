СБУ заборонила в'їзд до України громадянину США та громадянину Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави СБУ Володимир Тоцький, під час свого виступу на зустрічі з послами країн ЄС, США та Канади.

Зокрема, громадянину США Фермару Стюарду Чарльзу заборонено в'їзд у зв'язку з тим, що він демонстрував в центрі Києва документальний фільм “Майдан: народ вимагає повалення режиму”.

Польському політику і громадському діячу Збігневу Буєку заборонено в'їзд у зв'язку з участю у протестних акціях у Харкові.

Тоцький також звернувся до послів з проханням попередити своїх громадян про відповідальність за участь в акціях протесту.