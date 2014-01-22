СБУ заборонила в'їзд до України громадянину США та громадянину Польщі
10:30, 22 січня 2014Політика
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Служба безпеки України заборонила в'їзд до України одному громадянину США та одному громадянину Польщі.
СБУ заборонила в'їзд двом особам
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави СБУ Володимир Тоцький, під час свого виступу на зустрічі з послами країн ЄС, США та Канади.
Зокрема, громадянину США Фермару Стюарду Чарльзу заборонено в'їзд у зв'язку з тим, що він демонстрував в центрі Києва документальний фільм “Майдан: народ вимагає повалення режиму”.
Польському політику і громадському діячу Збігневу Буєку заборонено в'їзд у зв'язку з участю у протестних акціях у Харкові.
Тоцький також звернувся до послів з проханням попередити своїх громадян про відповідальність за участь в акціях протесту.
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