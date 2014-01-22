Баррозу шокований подіями в Києві і закликає владу до "справжнього діалогу"
14:56, 22 січня 2014Політика
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Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив про шок від останніх подій у Києві і закликав обидві сторони до діалогу
Події в Києві шокували Баррозу
«Ми засуджуємо останнє застосування сили і насильства і закликаємо обидві сторони до стриманості, щоб розпочати кроки, які допомогли б деескалації ситуації. Я хотів би чітко підкреслити відповідальність української влади, щоб вона вдалася до дій для подолання кризи і почала справжній діалог з опозицією про шляхи виходу з кризи», - сказав Президент Європейської комісії.
Він також додав, що Європейський Союз «також вивчає можливі дії з боку ЄС і наслідки для наших відносин з Україною».
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