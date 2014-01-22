Баррозу шокований подіями в Києві і закликає владу до "справжнього діалогу"

«Ми засуджуємо останнє застосування сили і насильства і закликаємо обидві сторони до стриманості, щоб розпочати кроки, які допомогли б деескалації ситуації. Я хотів би чітко підкреслити відповідальність української влади, щоб вона вдалася до дій для подолання кризи і почала справжній діалог з опозицією про шляхи виходу з кризи», - сказав Президент Європейської комісії.

Він також додав, що Європейський Союз «також вивчає можливі дії з боку ЄС і наслідки для наших відносин з Україною».