Азаров: ситуація в Києві під абсолютним контролем
04:57, 23 січня 2014Політика
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Прем'єр Микола Азаров заявив, що ситуація в Києві перебуває під абсолютним контролем.
Азаров заявив, що ситуація в Києві перебуває під абсолютним контролем / REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна.
Чиновник не погодився зі словами міністра закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про те, що ситуація в Україні виходить з-під контролю.
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"Перше, що я хотів би сказати: ситуація в Києві перебуває під абсолютним контролем", - заявив Азаров.
"Друге: вся країна абсолютно спокійно працює. Події відбуваються лише в невеликій частині центру міста Києва, де зосереджені урядові будівлі та установи. Все. Тому я б не погодився з міністром Лавровим", - додав він.
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