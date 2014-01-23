Азаров: ситуація в Києві під абсолютним контролем

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна.

Чиновник не погодився зі словами міністра закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про те, що ситуація в Україні виходить з-під контролю.

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"Перше, що я хотів би сказати: ситуація в Києві перебуває під абсолютним контролем", - заявив Азаров.

"Друге: вся країна абсолютно спокійно працює. Події відбуваються лише в невеликій частині центру міста Києва, де зосереджені урядові будівлі та установи. Все. Тому я б не погодився з міністром Лавровим", - додав він.