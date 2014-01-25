Активісти Майдану зайняли Міненерго

11:44, 25 січня 2014
Політика
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Активісти Майдану увійшли до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та зайняли 5 поверхів і підвальне приміщення.

баррикады, майдан

Як передає кореспондент УНІАН, міністерство розташовано на розі вулиці Прорізної та Хрещатика.

Активісти поки відмовляються впускати журналістів і давати коментарі.

Вчора вранці активісти Євромайдану на чолі з Олександром Данилюком захопили будівлю Мінагропроду, в якій, за їхніми словами, перебуватиме «Штаб національної гвардії».

Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики
Активісти Майдану під час захоплення будівлі Міністерства агрополітики / 

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