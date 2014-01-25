Активісти Майдану зайняли Міненерго

Активісти Майдану увійшли до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та зайняли 5 поверхів і підвальне приміщення.

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