Активісти Майдану зайняли Міненерго
11:44, 25 січня 2014Політика
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Активісти Майдану увійшли до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та зайняли 5 поверхів і підвальне приміщення.
Активисты Майдана заняли Минэнерго
Як передає кореспондент УНІАН, міністерство розташовано на розі вулиці Прорізної та Хрещатика.
Активісти поки відмовляються впускати журналістів і давати коментарі.
Вчора вранці активісти Євромайдану на чолі з Олександром Данилюком захопили будівлю Мінагропроду, в якій, за їхніми словами, перебуватиме «Штаб національної гвардії».
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