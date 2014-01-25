Автомайданівці хочуть запропонувати Ахметову стати миротворцем

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Донецької обласної організації партії «УДАР» Єгор Фірсов, активісти Автомайдану хочуть «запропонувати Ахметову зайняти миротворчу місію, оскільки, напевно, це єдина людина, яка своїми діями може навіть владнати наявний в Україні політичний конфлікт».

«Головне завдання сьогодні - це переконати Президента в тому, щоб він пішов назустріч вимогам протестувальників і призначив дострокові президентські і парламентські вибори, інакше, якщо конфлікт буде затягуватися, ми - на порозі громадянської війни, - пояснив Фірсов. - А Ахметов, дійсно, напевно, найвпливовіша людина в країні після Президента, він, як мінімум, найбагатша. На його підприємствах працюють понад 300 тисяч людей, у нього велика кількість своїх депутатів у Верховній Раді і довірених людей в уряді».

Фірсов розповів, що в сьогоднішній акції брало участь 7 автомобілів, і це «перша акція, яка пройшла спокійно, - нам не перешкоджали, не погрожували, ми не отримували смс-ки з погрозами і не було «тітушок», підкреслив організатор акції. Але при цьому додав, що, «на жаль, не було зворотного спілкування».

«Перший раз, 31 грудня, коли ми до Ахметова приїжджали, він виходив до активістів і закликав приходити до нього з правдою, по совісті і обіцяв спілкування... Ми сподіваємося, що сьогодні його справді не було вдома, інакше б він вийшов. Напевно, він у від'їзді», - зазначив Фірсов. Він розповів: «Ми підійшли до будинку, подзвонили в домофон кілька разів, постукали, зателефонували в його прес-службу, але ніде нам ніхто не відповів. Телефон прес-секретаря був відключений, і охоронець до нас не вийшов».

Фірсов заявив, що активісти Автомайдану будуть продовжувати свою акцію, щоб донести до Ахметова свої пропозиції. «Ми прийняли рішення, що все-таки будемо приїжджати ще до будинку Ахметова, відповідну заявку на проведення акції ми подавали на кілька днів. Ми будемо намагатися з ним зустрітися», - підсумував активіст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, було оприлюднено офіційну заяву компанії СКМ Ріната Ахметова, в якому говориться, що у політичної кризи в Україні може бути тільки одне рішення - мирне, а будь-який силовий варіант і застосування зброї неприпустимі.