Охорона Майдану біжить на Грушевського, побоюючись атаки "Беркуту"

Чимало активістів Євромайдану вважають, що початок штурму Українського дому був провокацією з метою відволікти людей від захисту барикад.

Тим часом журналіст Еспресо.TV у прямій трансляції штурму будівлі повідомив, що йому відомо про активізацію "Беркуту" на Грушевського. Начебто свідки повідомляють про певні пересування у таборі спецпризначенців після того, як кілька сотень протестувальників розпочали штурм Українського дому, повідомляє ТСН.

Читайте такожСиловики відмовились залишити Український дім. Штурм триваєРазом із тим представники самооборони наголошують, що не знають, хто саме розпочав штурм споруди на Європейській площі. Наказу про штурм від керівництва охорони Майдану не надходили, повідомляють представники самооборони.

За останньою інформацією, мітингувальники почали зводити барикади довкола Українського дому після того, як з'явилася інформація про перебування всередині спецпризначенців. Після побудови барикад євромайданівці начебто запропонували правоохоронцям зняти шолому та залишити будівлю, однак ті відмовилися. Вже після цього розпочався штурм.