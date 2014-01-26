Черкаські суди арештували понад 40 учасників штурму ОДА - прокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, Соснівський районний суд міста Черкаси обрав запобіжні заходи для 21 особи. Із них чотирьом активістам призначили перебування під домашнім арештом на 60 діб. Вони мають щотижня відмічатися у слідчого, і бути вдома з 18.00 до 6.00. На них вдягнуть електронний браслет. Один із цих активістів - неповнолітній, ще троє – батьки малолітніх дітей.

Для решти 17 активістів обрано запобіжний захід – два місяці арешту, їх взято під варту.

Читайте такожСеред засуджених в Черкасах «за штурм Будинку рад» – президентський стипендіатКрім того, у Золотоніському районному суді Черкаської області міру запобіжного заходу обрали для трьох осіб. Зокрема, перебування під домашнім арештом строком на два місяці присудили єдиній затриманій жінці. Також під домашній арешт відправили двох неповнолітніх.

Смілянський районний суд Черкаської області присудив п'ятьом активістам штурму Черкаської ОДА арешт на 60 днів.

Усім затриманим активістам висунуто звинувачення у масових заворушеннях та в опорі працівникам міліції.

Суд над активістами тривав у Черкасах до пізньої ночі.

Водночас, на сайті прокуратури Черкаської області повідомляється про взяття під варту 41 особи, не рахуючи сімох, яких взято під домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього ж дня Чорнобаївський районний суд Черкаської області обрав для семи активістів, який затримали за штурм будівлі Черкаської облдержадміністрації 23 січня, запобіжний захід – два місяці арешту.

У Черкасах 23 січня ввечері активісти намагалися захопити приміщення ОДА, однак їм завадили правоохоронці. Після того, як потрапити в обладміністрацію не вдалося, мітингувальники перейшли до входу до приміщення облради, яке знаходиться у будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку, і без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За даними міліції, після штурму облдержадміністрації 58 осіб доставлено до Соснівського районного відділу внутрішніх справ. За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження.

Збитки від штурму черкаського Будинку рад, за попередніми даними, становлять декілька мільйонів гривень.