Добкін підтримав внутрішні війська, сфотографувавшись у шоломі й зі щитом
19:16, 26 січня 2014Політика
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Голова Харківської ОДА Михайло Добкін сфотографувався з двома бійцями внутрішніх військ, одягнувши шолом та взявши до рук щита
Добкін у шоломі та зі щитом / @mdobkin
Фотографію губернатор Харківщини виклав у своєму Твіттері.
"Працюємо", - підписав він фото, відповідаючи на питання одного з користувачів, що відбувається на Харківщині.
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