Добкін підтримав внутрішні війська, сфотографувавшись у шоломі й зі щитом

Фотографію губернатор Харківщини виклав у своєму Твіттері.

"Працюємо", - підписав він фото, відповідаючи на питання одного з користувачів, що відбувається на Харківщині.

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