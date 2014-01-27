Волинська міліція: ми з народом, ми - українці
01:02, 27 січня 2014Політика
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Волинські міліціонери заявили, що служать українському народу і не застосовуватимуть силу до мітингувальників.
Під час пікетування будівлі обласної ради в Луцьку 24 січня депутат місцевої ради Микола Давидюк звернувся до міліціонерів з проханням не чіпати людей.
У відповідь на прохання, правоохоронці відповіли: "Ми з народом. Ми - українці" і зазначили , що не мають наміру застосовувати силу.
Зворушений депутат обійняв одного з міліціонерів.
Це зафіксував на відео один з очевидців, зараз це відео дуже швидко поширюється по інтернету.
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