Волинська міліція: ми з народом, ми - українці

01:02, 27 січня 2014
Політика
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Волинські міліціонери заявили, що служать українському народу і не застосовуватимуть силу до мітингувальників.

Під час пікетування будівлі обласної ради в Луцьку 24 січня депутат місцевої ради Микола Давидюк звернувся до міліціонерів з проханням не чіпати людей.

У відповідь на прохання, правоохоронці відповіли: "Ми з народом. Ми - українці"  і  зазначили , що не  мають наміру застосовувати силу.

Зворушений депутат обійняв одного з міліціонерів. 

Це зафіксував на відео один з очевидців, зараз це відео дуже швидко поширюється по інтернету.

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