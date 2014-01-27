Волинська міліція: ми з народом, ми - українці

Під час пікетування будівлі обласної ради в Луцьку 24 січня депутат місцевої ради Микола Давидюк звернувся до міліціонерів з проханням не чіпати людей.

У відповідь на прохання, правоохоронці відповіли: "Ми з народом. Ми - українці" і зазначили , що не мають наміру застосовувати силу.

Зворушений депутат обійняв одного з міліціонерів.

Це зафіксував на відео один з очевидців, зараз це відео дуже швидко поширюється по інтернету.