До Черкас прибули "тітушки"-бойовики - ЗМІ
02:17, 27 січня 2014Політика
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До Черкас прибули декілька автобусів із "тітушками", які захищатимуть приміщення облдержадміністрації.
До Черкас прибули декілька автобусів із "тітушками", які захищатимуть приміщення ОДА / УНІАН
Про це повідомляє регіональна телерадіокомпанія "ВІККА" із посиланням на власні джерела.
За інформацією телерадіокомпанії, команда прибула за вказівкою віце-президента футбольного клубу "Динамо" Леоніда Ашкеназі.
"Це ті ж бойовики, які свого часу були помічені в конфліктах довкола низки обленерго та воювали на боці Григорія Суркіса. Щоправда, як повідомляє джерело, про черкаське відрядження тітушок Григорій Суркіс поінформований не був", - зазначається в повідомленні.
Леонід Ашкеназі є родичем голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба. Зокрема, донька Ашкеназі є дружиною сина Тулуба.
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