До Черкас прибули "тітушки"-бойовики - ЗМІ

Про це повідомляє регіональна телерадіокомпанія "ВІККА" із посиланням на власні джерела.

За інформацією телерадіокомпанії, команда прибула за вказівкою віце-президента футбольного клубу "Динамо" Леоніда Ашкеназі.

"Це ті ж бойовики, які свого часу були помічені в конфліктах довкола низки обленерго та воювали на боці Григорія Суркіса. Щоправда, як повідомляє джерело, про черкаське відрядження тітушок Григорій Суркіс поінформований не був", - зазначається в повідомленні.

Леонід Ашкеназі є родичем голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба. Зокрема, донька Ашкеназі є дружиною сина Тулуба.