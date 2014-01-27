До Черкас прибули "тітушки"-бойовики - ЗМІ

02:17, 27 січня 2014
Політика
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До Черкас прибули декілька автобусів із "тітушками", які захищатимуть приміщення облдержадміністрації.

Люди на сходах облдержадміністрації в Черкасах, у четвер,23 січня 2014 р / УНІАН

Про це повідомляє регіональна телерадіокомпанія "ВІККА" із посиланням на власні джерела.  

За інформацією телерадіокомпанії, команда прибула за вказівкою віце-президента футбольного клубу "Динамо" Леоніда Ашкеназі.

"Це ті ж бойовики, які свого часу були помічені в конфліктах довкола низки обленерго та воювали на боці Григорія Суркіса. Щоправда, як повідомляє джерело, про черкаське відрядження тітушок Григорій Суркіс поінформований не був", - зазначається в повідомленні. 

Леонід Ашкеназі є родичем голови Черкаської облдержадміністрації Сергія Тулуба. Зокрема, донька Ашкеназі є дружиною сина Тулуба.

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